A l’affiche

BULLE

Musée gruérien: exposition La preuveparl’image, archives de la justice et de la police. Jusqu’au 27 février. Dans l’espace Trésors des collections, Eclatsd’arts,nouvelle collection2014-2021. Jusqu’au 27 février. Sur le Mur blanc: Montsalvens, del’électricitédansl’eau, photos d’Elise Heuberger et Michel Roggo.

Ma-ve 10h-12h et 13h30-17h, sa 10h-17h, di 13h30-17h.

Galerie Osmoz: exposition anniversaire, 20 ans déjà, 4e partie. Sur rendez-vous au 0793831778 jusqu’au 9 janvier.

Incubateur: exposition Art spirite,mediumnique et visionnaire. Jusqu’au 30 janvier. Ve-di14h-18h.

Daniel Gumy: exposition de Julien Victor Scheuchzer. Jusqu’à fin janvier. Ma-ve 9h-12h et 13h30-18h 15 et sa 9h-12h.

CHARMEY

Musée: La mémoire du bois, exposition collective de neuf artistes. Jusqu’au 13…