L’art circassien du jonglage et de l’acrobatie du Pâquier à Berlin

Jongleur et acrobate, Yvon Fragnière participe au Cirque d’hiver, dès demain à Prez-vers-Noréaz. Après avoir grandi au Pâquier, il a suivi un parcours d’artiste de cirque qui l’a conduit jusqu’à l’école Die Etage, à Berlin, où il termine sa formation professionnelle.

XAVIER SCHALLER

CIRQUE. Yvon Fragnière, c’est un gosse du Pâquier qui, tout petit déjà, joue au diabolo et roule à monocycle. C’est un enfant qui fréquente différentes écoles de cirque, puis un ado qui jongle, s’entraîne de plus en plus, et décide d’en faire son métier. Yvon Fragnière, c’est aujourd’hui un artiste de cirque qui revient de Berlin pour présenter ses numéros de jonglage et d’acrobatie au Cirque d’hiver. Le spectacle Songe d’une nuit d’hiver, organisé par le Kunos Circus Theater, est à voir jusqu’au 2 janvier à…