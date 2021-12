WALLISER WISPILE. Le Spitzhorn a beau lui faire de l’ombre, la Walliser Wispile sort son épingle du jeu par toute condition avalancheuse, par tout temps et durant tout l’hiver. Pas snob pour un sou, ce sommet côtoie Gstaad sans complexe du haut de ses modestes 1982 mètres.

Au départ de Gsteig, l’itinéraire se faufile entre les pâturages quasiment plats. De quoi se laisser aller à la rêverie, bercés par le glissement régulier des skis sur la neige. Bientôt, on longe une piste de luge. Se serait-on trompés en chaussant les lattes? Non, quand même pas, on quitte assez vite le tracé et aussi toute présence humaine. Entre forêt clairsemée et cuvettes, c’est l’hiver en pente douce. Etant donné l’orientation, un festival de poudre va nous attendre à la descente. C’est du 100% garanti!

On reste…