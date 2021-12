L’Omnium romand se finit à Corbières

CYCLO-CROSS. Température frôlant le 0 degré, circuit enneigé ou, au mieux, extrêmement boueux: les cyclistes en auront pour leur argent samedi au cyclo-cross de Corbières. L’épreuve signe son retour grâce à sa cheville ouvrière Frédéric Brandenberger. «Nous avons reçu le feu vert en début de semaine. C’est donc la course pour tout organiser en cinq jours», glisse le Gruérien, aux affaires afin d’éviter à tout prix une deuxième annulation consécutive.

La compétition fera office de septième et dernière étape de l’Omnium romand. Environ 150 courageux sont attendus pour cette 13e édition simplifiée et privée de ses traditionnels relais VTT. Pas question toutefois de sacrifier les catégories jeunesses, à l’honneur dès 11 h. «Au lancement de notre course en 2009, personne ne pratiquait le…