La Coupe qui «fait le Lys» de la relève nordique

En organisant sa traditionnelle Coupe, ce dimanche au col des Mosses, le Ski-club Lys soutient la relève quand bien même il ne compte plus de compétiteurs depuis longtemps.

SKI DE FOND. La pratique serait révolue si elle n’était pas si solidement ancrée au calendrier nordique fribourgeois: arrivés la mi-décembre et les premiers flocons, les fondeurs démarrent leur hiver à la Coupe de Lys, organisée jadis aux Sciernes-d’Albeuve. La compétition, délocalisée au col des Mosses depuis, réunira plus de 160 adultes et enfants ce dimanche matin pour une reprise très attendue.

«Les gens se sont entraînés avec leur club depuis la rentrée scolaire et ils ont les jambes qui démangent aujourd’hui, déclare le président du Ski-club Lys Julien Gurtner. C’est donc un plaisir d’organiser la première de la…