La faille juste rouverte

Comme chaque année, La Gruyère a proposé à un auteur fribourgeois d’écrire un conte de Noël inédit. Olivier Pitteloud invite à se pencher sur le mystère de cette nuit pas comme les autres, à hauteur d’enfant.

OLIVIER PITTELOUD

La fille pousse doucement la porte latérale de l’église, là où le curé est sorti il y a quelques instants, les traits tirés, le dos voûté, comme si tout le poids de la naissance avait porté sur ses vieilles épaules. Elle l’a regardé aller jusqu’à la cure, monter les quatre marches du perron, pousser la porte de bois gravé et disparaître dans l’obscurité, comme happé par le mystère. La porte de la cure a fait clac en retombant. Et maintenant tout est à nouveau silence et nuit. Alors elle s’est avancée comme un chat vers la porte latérale qui n’est jamais fermée à…