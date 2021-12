La grande soirée de Noël

FRANCE 2, VENDREDI, À 21 H 05

Laurence Boccolini ouvre les portes de son chalet pour célébrer Noël. De nombreuses personnalités viennent pour s’amuser, chanter mais surtout s’affronter. Ainsi, l’équipe «Dinde aux marrons», composée de Frédérique Bel, Jean-Luc Lemoine, Chantal Ladesou et Elodie Gossuin se frottera à l’équipe «Bûche de Noël», composée de Laetitia Milot, Philippe Lelièvre, Jeanfi Janssens et Véronic DiCaire. Tous joueront pour faire remporter un maximum d’argent aux deux associations qu’ils représentent: le Secours populaire et les Petits Frères des pauvres. Chaque équipe devra choisir une case du calendrier de l’avent derrière laquelle se cache un jeu: blind test musical, jeux de mémorisation, de culture générale ou encore épreuve physique. ■