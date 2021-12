La lente éclosion d’une fondeuse déterminée

Plusieurs jeunes régionaux disputent la Coupe de Suisse de ski de fond cette semaine sur les pistes tessinoises de Campra. Parmi eux, Charlotte Deschenaux. Rencontre avec une Gruérienne ne calculant pas ses efforts pour progresser.

QUENTIN DOUSSE

SKI DE FOND. Plaisir. Deux syllabes et un mot que Charlotte Deschenaux n’a de cesse de répéter en racontant son quotidien: le ski, «de fond en comble» pour la Grandvillardine de 18 ans, engagée en Coupe de Suisse cette semaine à Campra. Au programme de ce rendez-vous dans le Tessin, le 7,5 km skating ce mardi, le sprint mercredi et le 10 km classique jeudi. Son objectif? Encore et toujours le plaisir, «celui de se surpasser et de passer l’arrivée avec le sentiment d’avoir tout donné», complète Charlotte Deschenaux.

Ainsi suivront les résultats qui…