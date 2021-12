La marquise du Musée et le nez de Cléopâtre

La mode du moment impose que tout soit lisse, épuré et standardisé. En début de semaine prochaine, le Conseil général de Bulle va voter un crédit d’étude complémentaire pour l’extension du Musée gruérien, dont le lauréat du concours organisé en 2019 est une association de deux bureaux d’architecture, le premier de Londres et le second de Genève. J’ai eu beau chercher dans les images de synthèse présentées à cette occasion, je n’ai point trouvé trace de notre Musée. Envolé, l’escalier hélicoïdal qui mène à la toiture végétalisée, disparu l’auvent en anse de panier inversé et tourné vers le soleil levant, ce soleil qui est censé briller pour tous, comme le clamerait encore fièrement le cadran solaire s’il n’avait pas été lui aussi effacé. Loin de moi l’idée de porter un quelconque jugement de valeur sur le design anglais ou le bon goût du bout du lac, il m’est cependant douloureux de constater, dans ce projet, qu’un bâtiment emblématique de la ville de Bulle a été balayé d’un coup de gomme. Dans un pays où le «propre en ordre» est de règle, rien ne doit jamais dépasser. Encore moins l’auvent d’un musée. Et pourtant moi, ce bâtiment, il me plaît et il me paraît d’une importance capitale. Parce qu’il fait partie de mon paysage familier, parce que je sais que pour beaucoup de monde, il est l’un des points d’intérêt de Bulle, parce qu’il est l’œuvre d’un homme, mon père, qui est toujours bien vivant, parce qu’il est le fruit d’un intense travail de création et de réflexion, parce que la marquise du Musée gruérien n’a jamais laissé personne indifférent et peut-être aussi parce que si Cléopâtre s’était fait refaire le nez, plus personne ne s’en souviendrait, plus de deux mille ans après. Je formule le vœu que nos élus aient la clairvoyance de conduire ce projet de manière à intégrer le bâti actuel dans le projet futur. Alain Charrière, Bulle