La mort lui va si bien

BANDE DESSINÉE

Neil Gaiman

SANDMAN DEATH

Urban Comics

Et si Mort – sans article – était une petite gothique remplie de compassion? Et si, pour entretenir ce sentiment, elle s’incarnait une fois par siècle pour déambuler au milieu de ceux dont elle recueille les derniers instants? Ce faisant, elle multiplierait les rencontres, parfois surprenantes, comme celle de ce sansabri vieux de plus de deux siècles, le plus souvent simplement des femmes et des hommes. Ce qui implique déjà beaucoup de complications. Avec Death, Neil Gaiman (American Gods, Neverwhere…) prend le monde à contre-pied et a fait de la Faucheuse la plus humaine des déités.

A la toute fin des années 1980, en créant Sandman (le marchand de sable) la personnification du rêve, le scénariste britannique initie l’une des séries…