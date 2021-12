La senteur d’une rose

A propos de la fermeture du Garden Centre.

Une rose avec une senteur. Juste cela, mettre ses doigts dans la terre et se dire «Madame va créer». Une douceur, une couleur, un bien-être. Se dire que nous vivons un temps nuageux. Un temps sombre et se dire oui un temps doux avec elle, car nous avons ce pouvoir de création. Une subtilité, juste être, de faire et regarder. Les gens recherchent cela avec leur cœur et une part d’évasion.

On peut avoir tellement d’imagination à créer, rien qu’avec un simple végétal. Maintenant, nous plantons des immeubles. Les personnes regardent. Ils ne trouvent plus la rose, mais une métamorphose d’un paysage… Juste, sans alternative, subir, donner à un personnel un autre chemin.

Le voyage s’achève à la perte de fleurs, de sourires, d’échanges, de…