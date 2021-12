Le Ballon d’or s’est dégonflé

FOOTBALL. Que les choses soient claires, j’ai toujours été un adorateur de football et, inévitablement, de Lionel Messi. Entre slaloms fabuleux, gestes de génie et frappes imparables, ses exploits ont fait chavirer mon cœur – à de nombreuses reprises. Pourtant, je n’ai pu m’empêcher d’avoir un pincement lorsque j’ai appris que l’Argentin avait été désigné Ballon d’or 2021, lundi soir à Paris.

Cette septième récompense individuelle pour la Pulgasonne comme celle de trop. Et divise le monde du football. Couronnement de la carrière d’un génie du football pour certains, distinction volée pour beaucoup d’autres. Car, comme dans toute élection, il y a des laissés-pour-compte. Et cette année, ils ne sont pas des moindres. Robert Lewandowski, meilleur buteur européen et champion d’Allemagne avec…