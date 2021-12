Le bon, la brute et le prévenant

Mes chats, ma télé et moi

Impossible d’y échapper, les blouses blanches (ou plutôt les tenues t-shirt et pantalon bleus) ont envahi le petit écran depuis longtemps dans les innombrables séries médicales américaines. Petite sélection.

BLOUSES BLANCHES. Dis-moi quelle série médicale tu regardes et je te dirai qui tu es. Un jugement un brin définitif, peut-être. Il n’empêche que les blocs opératoires et les couloirs des urgences trustent notre petit écran depuis belle lurette maintenant, au point qu’elles sont bientôt plus nombreuses que les séries policières. Et il y en a pour tous les goûts. Heureusement, on a fait du chemin depuis La clinique de la forêt noire. Le rythme infernal d’un suspense suffocant et la réalité crue d’une vie bien cruelle parfois ont révolutionné le genre lors du…