Le Brevet des armaillis à raquettes n’aura pas lieu cet hiver

CHÂTEL-SAINT-DENIS

La 21e édition du Brevet des armaillis à raquettes à neige, est annulée. Elle devait avoir lieu le 17 janvier. Les organisateurs ont pris cette décision à cause des restrictions et des incertitudes liées à la pandémie, ont-ils communiqué mardi. Chaque année, l’évènement rassemble plus de 600 amateurs de marche. Ils rallient la Veveyse à la Gruyère, des Paccots à Moléson-sur-Gruyères, sur un parcours balisé de 10,5 kilomètres. Le comité se focalise dès à présent sur l’édition estivale du Brevet des armaillis (marche et VTT), qui se déroulera – si la situation sanitaire le permet – le dimanche 12 juin 2022.