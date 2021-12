Le garde-faune auxiliaire blanchi

JUSTICE. Le garde-faune auxiliaire, qui avait été dénoncé pour infraction à la Loi fédérale sur la chasse et à la Loi fédérale sur les armes, a été blanchi de toute accusation. Le juge de police de la Sarine a estimé qu’il se limitait à effectuer son travail. Le garde-faune auxiliaire a suivi scrupuleusement les instructions du Service des forêts et de la nature (SFN) «et a appliqué consciencieusement et de bonne foi toutes les précautions nécessaires dans l’exercice de la mission qui lui avait été confiée», peut-on lire dans le jugement daté du 9 novembre, mais publié vendredi dernier. Les frais de procédure ont été mis à la charge de l’Etat.

Au mois de juillet 2020, le garde-faune auxiliaire avait été interpellé par la police alors qu’il était en mission pour le SFN et qu’il venait…