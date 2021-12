Le quotidien décrit avec absurdité

Mon whisky, ma télé et moi

Fraîchement débarquée sur Netflix, la série américaine The Office raconte le quotidien d’une entreprise américaine dirigée par Michael Scott, un patron imbécile, lâche, mais touchant.

Parfois, nous ne parvenons pas vraiment à expliquer pourquoi une série nous plaît ou non. Nous pouvons regarder un épisode et zapper directement, tant nous ne percevons pas son intérêt. Et, parfois, un ovni débarque. Il nous intrigue au départ, puis nous fait sourire un peu, avant de devenir totalement culte. C’est le cas de The Office, disponible depuis moins de deux mois sur la plate-forme Netflix.

Après avoir dévoré six saisons, impossible encore aujourd’hui de raconter pourquoi cette production américaine est si addictive. Pas d’effets spéciaux, un décor tristounet, aucune…