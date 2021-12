Les bons élèves défavorisés?

A propos de la 2G+.

Etant une bonne élève, soucieuse de préserver au mieux la société, je me suis fait vacciner une première fois et une deuxième fois et obtenu mon passe Covid le 8 juillet 2021. Mais voilà, c’était sans compter l’arrivée du 2G+. Si je veux désormais profiter des avantages du certificat Covid, ce dernier doit être daté de moins de quatre mois. Sinon je dois présenter un test négatif valable 24 heures, par exemple pour aller une heure à la piscine. Je me retrouve donc à égalité avec une personne non vaccinée présentant un même test.

Puisque j’en suis là, et que je suis toujours une bonne élève, je vais m’inscrire pour la troisième dose. Durant les fêtes, les centres de vaccination sont en partie fermés, d’accord, je peux le comprendre. Il faut du repos pour tout le monde!…