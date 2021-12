Les espaces réservés aux eaux seront mieux définis

CANTON. Le canton a terminé la délimitation des espaces réservés aux eaux, comme l’exige la Confédération. Le fait de fixer ces périmètres empêche les constructions à proximité, explique un communiqué. Le but est de donner de la place aux cours d’eau et aux lacs pour qu’ils puissent assurer leurs fonctions écologiques, de protection contre les crues et de loisirs. Ces espaces sont aussi soumis à des restrictions d’exploitation comme l’interdiction de labour ou d’utilisation de produits phytosanitaires. Auparavant, les espaces réservés aux eaux étaient inscrits dans les plans d’aménagement local, mais la mise en œuvre était très disparate selon les communes. «Maintenant que les données sont disponibles, l’Etat souhaite accélérer la légalisation des espaces réservés et assurer une mise en…