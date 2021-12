Les excès du marché locatif

«Le marché est libre. C’est lui qui donne le rythme, pas la politique.» Cette déclaration a été faite par le syndic de Bulle, dans La Gruyère du 16 décembre. Cette conclusion me surprend. Doit-on comprendre que nos autorités jugent la construction très excessive à Bulle, mais que l’on ne peut rien y changer? Peut-on rejeter ce problème bien réel sous motif qu’il n’est pas politique? Peut-on se satisfaire de reconnaître que le marché bullois déraille, au risque de retrouver encore davantage d’appartements vides, voire plus tard, avec des friches résidentielles? De plus, les infrastructures, devenues surdimensionnées et coûteuses, pourraient peser lourdement sur le budget communal. La situation actuelle est malsaine. Le marché montre que quantité d’investisseurs se précipitent encore à Bulle dans l’espoir de conclure une bonne affaire. Les bénéfices souvent réalisés donnent du grain à moudre à ceux qui prétendent que le système permet de privatiser les bénéfices et de mutualiser les charges. Enfin, le marché actuel pénalise le parc immobilier raisonnablement constitué par les acteurs locaux depuis de très nombreuses années. Ce développement anarchique a, depuis longtemps déjà, été dénoncé par la population. Il est à l’origine de la création de l’Adev (Association de défense des espaces verts) soutenue par près de 6000 signatures. A cette époque, un expert fédéral était appelé à commenter la Loi sur l’aménagement du territoire dans la presse. Il écrivait au sujet de la densification des villes: «Les autorités communales détiennent différents leviers d’intervention. Elles ont toute latitude pour appliquer ladite loi avec discernement.» Je suis d’éthique libérale, mais je peine à croire que le droit de construire soit illimité au point de dénaturer notre environnement. Le problème n’est pas seulement économique, il est aussi politique. Dès lors, je fais confiance aux autorités pour rechercher des solutions permettant de freiner ces excès, lesquels sont dénoncés par de très nombreux citoyens de notre (ancienne) belle ville. Gérald Gobet, Bulle