Les excès du marché locatif

A propos du marché immobilier bullois.

«Le marché est libre. C’est lui qui donne le rythme, pas la politique.» Cette déclaration a été faite par le syndic de Bulle, dans La Gruyère du 16 décembre. Cette conclusion me surprend. Doit-on comprendre que nos autorités jugent la construction très excessive à Bulle, mais que l’on ne peut rien y changer? Peut-on rejeter ce problème bien réel sous motif qu’il n’est pas politique? Peut-on se satisfaire de reconnaître que le marché bullois déraille, au risque de retrouver encore davantage d’appartements vides, voire plus tard, avec des friches résidentielles? De plus, les infrastructures, devenues surdimensionnées et coûteuses, pourraient peser lourdement sur le budget communal.

La situation actuelle est malsaine. Le marché montre que quantité…