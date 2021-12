Une nouvelle adaptation des Quatre filles du docteur March qui s’inspire à la fois du grand classique de la littérature et des écrits de Louisa May Alcott. Relecture personnelle du livre, Les filles du docteur March est un film à la fois atemporel et actuel où Jo March, alter ego fictif de l’auteur, repense à sa vie.

Samedi, à 20 h 55, sur RTS 1