Les groupes politiques préparent leur rentrée

Les cinq groupes parlementaires se sont reconstitués et ont élu leur président. La PLR Antoinette de Weck et le Vert François Ingold rejoignent Hubert Dafflon, David Bonny et Nicolas Kolly.

DOMINIQUE MEYLAN

GRAND CONSEIL. Les différents groupes du Grand Conseil avaient jusqu’à hier matin pour se reconstituer. Chacun a désigné sa présidence et ses candidats en vue de l’élection des commissions. Comme lors de la dernière législature, le Grand Conseil comptera cinq groupes. Ils seront toutefois plus proches en taille, comptabilisant chacun entre 18 et 26 membres. Les Vert·e·s et allié·e·s talonnent désormais l’UDC avec seulement un député en moins.

La séance de reconstitution du Grand Conseil est prévue les 16 et 17 décembre. C’est à ce moment-là que les groupes parlementaires seront…