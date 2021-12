Les sports d’intérieur sont mis en suspens jusqu’en 2022

Alors que les cas de coronavirus ne cessent d’augmenter dans le pays, les suspensions de championnat se multiplient dans les ligues amateures.

GLENN RAY

MESURES SANITAIRES. Les sports d’intérieur font les frais de la dégradation de la situation sanitaire. Le hockey sur glace, le volleyball et l’unihockey ont notamment suspendu les compétitions jusqu’au 24 janvier 2022. Le basketball et d’autres disciplines risquent de connaître le même sort. Seuls les juniors de moins de 16 ans et le sport d’élites font exception.

«Nous avons l’impression de revenir une année en arrière, soupire le président du CAP Volley David Mathyer au bout du fil. C’est dur de rester optimiste.» Un sentiment partagé par Julien Duay, son homologue de l’Unihockey Team Semsales. Dont les deux équipes d’actifs devaient…