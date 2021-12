Les tests sérologiques remboursés

COVID-19. Le canton rembourse les tests sérologiques effectués par un laboratoire pour les personnes qui se font vacciner dans la foulée. Sont concernées les personnes qui ont effectué un tel test depuis le 30 novembre et peuvent attester d’une vaccination dans un délai d’un mois après le test. «Cette possibilité est offerte pour les tests sérologiques qui sont faits jusqu’au 31 décembre», communique la Direction de la santé et des affaires sociales. Pour se faire rembourser, il faut remplir un formulaire sur le site de l’Etat (www.fr.ch). Pour rappel, si un test est réalisé chez une personne non vaccinée et que le résultat est positif, cela signifie que la personne testée a été en contact avec le virus. Une seule dose de vaccin est alors indiquée.