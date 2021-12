Manquements des autorités à Belfaux

MALVERSATIONS. L’enquête administrative ouverte après la découverte des malversations de l’ex-boursier de Belfaux conclut à l’existence de manquements des autorités communales à certains de leurs devoirs de diligence. Ordonnée par le préfet de la Sarine Carl-Alex Ridoré, cette enquête a porté sur la gestion financière et comptable au sein de la commune de Belfaux.

L’enquête, dont les conclusions ont été présentées vendredi par le préfet de la Sarine, souligne que les autorités communales ont pris des mesures trop légères et trop tardives au regard des signaux d’alarme qui existaient dès l’été 2018. Autre manquement signalé, la signature par les syndics des périodes concernées d’ordres de virement sans vérifications suffisantes. Les autorités n’ont pas non plus assez mis en pratique les…