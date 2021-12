Masque obligatoire dès le CO

La Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport (DICS) précise dans un communiqué que «cette mesure sera réévaluée en fonction de l'évolution de la situation sanitaire». Elle indique que seuls 40% des élèves des CO sont actuellement vaccinés, contre 75% chez les 16-19 ans. L'intérêt de participer aux tests répétitifs préventifs dans les CO a également diminué au fil des semaines.

La DICS rappelle que le port du masque est obligatoire pour les élèves dès la 5H à l'apparition du 1er cas positif dans une classe, pour une durée d'environ dix jours. En primaire, les cas de contamination «ont fortement augmenté ces trois dernières semaines». A noter que quatre nouvelles unités mobiles opérationnelles dès le 7 décembre renforceront la mise sur pied des tests salivaires en cas de flambée. EF