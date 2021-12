Neil Young et Crazy Horse, toujours si exquisément crade

MUSIQUE

Neil Young & Crazy Horse

BARN

Reprise Records

Crazy Horse, un nom qui sonne comme un totem indien, un cri de guerre. Ou de ralliement. Depuis 1969, Neil Young fait appel à ce groupe – son groupe – lorsqu’il a besoin d’un supplément d’âme. Comme durant l’été 2021, par exemple. Rendez-vous est pris dans les montagnes Rocheuses. Une fermette paumée, une amitié vieille de quarante ans et l’envie d’en découdre, peut-être une dernière fois. Par un soir de pleine lune, la magie opère, encore et toujours. A 76 ans passés, Neil Young n’a rien perdu de sa hargne, ni de son incroyable touché de guitare quand il s’agit d’extirper de sa fidèle Old Black des sonorités âpres et vengeresses. A ses côtés, Nils Lofgren transcende son rôle de faire-valoir et se mue en véritable alter ego d’une…