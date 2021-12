Orient-Express, le voyage d’une légende

ARTE, MARDI, À 20 H 50



Sublimé par Agatha Christie, l’Orient-Express est le train le plus célèbre du monde. Et pourtant, qui connaît sa véritable histoire? De Paris à Istanbul, le film part à la recherche des voitures perdues du légendaire train avec un archéologue ferroviaire. Relier Paris à Constantinople, dès 1883, fut le pari insensé de l’entrepreneur belge Georges Nagelmackers. Cet illustre inconnu, contemporain de Gustave Eiffel et de Ferdinand de Lesseps, a créé la Compagnie internationale des wagons-lits, qui exploita le palace sur rail pendant près d’un siècle… ■