Ouna terya dè bouneu avu lè min dzouno

Deché-delé

Avu Alodie, no j’an le grô pyéji, dè menâ l’ourèta dè patê ke l’è baya on kou pêr mê i panchenéro dou «Foyidzo dè Bouleyre» a Bulo. Kemin chin l’è formidâbyo dè batoyi in patê avu hou bounè dzin ke chon j’ou d’obedji, pê di dzin ke chèdejan hyintà, dè pyakâ dè le dèvejâ.

Ou «Foyidzo dè Bouleyre», no j’an rinkontrâ on panchenéro ke l’arè dyora nounant’an ke l’è a non Armand Gayâ è ke vin du La Rotse. I no j’intrètsantè tsatyè kou in no yêjin ouna djijanna dè pâdzè d’on kayé yô l’a èkri, dè cha poupra man, cha ya dè bouébo dè tsalè.

Chin l’è mèrvèyeu dè l’oure kontâ lè pye galé è lè pye krouyo momin pachâ din lè tsalè. Òtyè ke l’è galé, l’è ke po hou ke di kou le chan pâ mé ou bin ke l’an dou mô dè chè rachovinyi dou patê, l’a to tranchlatâ in franché. Vo lécho a dèvenâ le…