Colin rêve de devenir écrivain à Paris. Manou, sa grand-mère, cherche à le retenir. La vieille dame fortunée ne cache pas son hostilité envers sa fille et son gendre, tous deux obsédés par l’argent et la réussite sociale. Cinq ans plus tard, Colin retourne à Brest à la veille de Noël… Vendredi, à 20 h 55, sur ARTE