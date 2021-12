Paris, nid de vipères

BANDE DESSINÉE

Max Cabanes et Doug Headline

MORGUE PLEINE, D’APRÈS

JEAN-PATRICK MANCHETTE

Dupuis

Ancien gendarme sans illusion, Eugène Tarpon est un brave type qui attire la poisse, avec le cœur aussi grand que son porte-monnaie est vide. Un gros nounours bien léché, mais plutôt mal barré. Alors qu’il s’apprête à fermer son agence de détective privé sans client et à retourner vivre chez sa mère, voilà que débarque une jeune actrice paniquée: sa colocatrice vient de se faire assassiner dans leur salon et tous les indices pointent dans sa direction. A partir de là, les choses vont partir en sucette. Débarqueront alors des flics fouineurs, des tueurs américains, des terroristes maoïstes, un fascisant mal dégrossi et même des acteurs aux mœurs douteuses…

En adaptant en bande dessinée Morgue…