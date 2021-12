Pas d’égard pour le Garden

J’ai lu avec beaucoup d’attention, grand respect et une profonde amitié la tribune libre signée par le gérant du Garden Centre et son équipe (La Gruyère le 11 décembre). A titre de client fidèle et ô combien de fois satisfait, comme tant d’autres d’ailleurs, je me sens le devoir et le besoin de dire mes sentiments. Cette année, le canton de Fribourg et le district de la Gruyère ont renouvelé leurs autorités cantonales et préfectorales. Les candidats connaissaient la situation du grand Centre depuis un certain temps déjà, gabarits obligent, mais aucun d’entre eux n’a eu le courage d’en parler et de défendre ce merveilleux site, cher à énormément de personnes de la région et bien au-delà. Dans notre Gruyère, que je trouve quelque peu orgueilleuse, le fait de vendre semences, plantons et autres arbustes, sans oublier le choix de fleurs magnifiques, les conseils donnés par des personnes agréables et compétentes, ainsi que plusieurs postes de travail n’ont, semble-t-il, que peu d’importance face aux promoteurs et grands financiers qui gâchent notre paysage à tout-va. A vous, toute l’équipe dévouée, compétente et toujours fort sympathique de «notre garden», je vous remercie et vous adresse un grand bravo.

Jean-Claude Ecoffey, Morlon