Passe-moi les jumelles

RTS 1, VENDREDI, À 20 H 10

Dernière étape pour Inschi et Matthieu Fournier, avec l’ascension du col de Balmes à la frontière entre la Suisse et la France. Passage historique pour les caravanes de mulets, c’est avec une vue imprenable sur le Mont Blanc et l’Aiguille verte que notre duo arrivera au bout de son périple. Côté reportage, la première partie d’un sujet exceptionnel en deux volets consacrés à Sophie Lavaud, la première femme suisse à viser l’ascension des quatorze 8000 de la planète.

Sophie Lavaud, Lady 8000

Rien ne prédestinait Sophie Lavaud à l’alpinisme. A part peut-être un caractère d’acier et une certaine aptitude à supporter la douleur… Et pourtant, parvenir au bout de son rêve en ferait la cinquième femme au monde et la première Suissesse à l’avoir réalisé. Son rêve?…