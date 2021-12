Persépolis, les secrets de l’empire perdu

FRANCE 5, JEUDI, À 20 H 55

La cité de Persépolis, située dans l’actuel Iran, est l’un des sites emblématiques de l’Empire perse, qui a été l’un des plus grands du monde ancien. S’étendant sur plus de 5 millions de kilomètres carrés, il était composé de 23 pays actuels et regroupait 44% de la population mondiale de l’époque. Il a laissé derrière lui des palais monumentaux, des villes et de nombreux trésors. Quelle était sa puissance et sa véritable place au côté des autres grandes civilisations?

Qu’est-ce qui a causé sa chute? Des experts internationaux tentent de résoudre les mystères de cette civilisation antique dans les magnifiques ruines de Persépolis.