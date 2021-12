Pixels et caetera

MARÉCHAL, GÉNÉRAL, CAPORAL. Pourquoi Eric Zemmour ne fait-il pas rire? Parce qu’il se prend au sérieux. Il possède pourtant – c’est assez rare – une force comique évidente, il suffit de voir sur YouTube sa vidéo annonçant sa candidature à la présidentielle pour en être convaincu (2,2 millions de personnes, l’ont visionnée en deux jours, peu en ont rigolé). Le montage réfléchi des images, la mise en scène étudiée, jusqu’au choix musical de la Septième de Beethoven (nous avons évité la mort de Siegfried), l’emphase du discours, le ton, la pose, la mine, tout pousse son personnage au-delà de la parodie de l’appel du 18 juin d’un certain général de Gaulle. Or, habituellement, la parodie, c’est pour faire rire ou pour se moquer. Et le burlesque, qui est l’antichambre du grotesque, guette…