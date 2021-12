Pixels et caetera

L’ÉTAT SUISSE. Encore un démarchage téléphonique. Cette fois-ci, à entendre la voix au léger accent nord-africain de mon interlocutrice, il s’agit de profiter des nouvelles dispositions de l’Etat suisse pour l’accès à la propriété. «Désolé madame – je la coupe poliment – mais on ne dit pas Etat suisse. On dit Confédération suisse, ou Etat fédéral.» Par ma remarque un rien pédante, j’avais l’espoir de stopper cette conversation inappropriée, mais non, elle poursuit sa tentative. Au fond, je faisais le malin pour rester courtois – a-t-elle seulement choisi ce travail, rémunéré sans doute à la commission? – et moi-même, qu’estce que j’en sais de l’Etat suisse? Le droit d’initiative et le référendum obligatoire ok, le Parlement à deux chambres, ok ok, le Conseil fédéral, ok ok ok. Mais dans…