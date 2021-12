Pixels et caetera

VIVRE. «Pour des informations en français, sélectionnez le 1» (c’est le répondeur d’une assurance maladie, pas besoin d’un dessin). Donc touche 1. Puis, la voix féminine du répondeur dit: «Pour une information sur les factures, les certificats, les subsides ou une modification de votre contrat, sélectionnez la touche 2.» Les rappels, les sommations de paiement et les procédures de poursuites, c’est le 3. Viennent ensuite les propositions d’assurance et toute autre question. Et si aucun collaborateur ne répond dans les minutes qui suivent – ils sont tous actuellement occupés – la voix féminine invite à consulter le site de l’assurance, dans «l’univers client» où toutes les informations sont réunies. Elle termine son message par cette invitation: «Simplifiez-vous la vie grâce à notre…