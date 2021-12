GYMNASTIQUE

La salle Bicubic à Romont accueille ce week-end la traditionnelle Coupe des Anges, organisée cette année par Gym Ursy. Ces deux jours de concours individuels aux agrès mettront aux prises pas moins de 580 gymnastes âgés entre 6 et 14 ans. Les plus jeunes, des catégories C1 à C2, se mesureront samedi dès 8 h. Leurs aînés, des catégories C2 et C3, concourront le lendemain. A noter que le certificat Covid et le port du masque seront obligatoires dès 16 ans.