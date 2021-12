Pour un regard neuf

La votation de fin novembre a obtenu un résultat éloquent: six sur dix. C’est la démocratie. Je l’accepte. Cependant, il serait grand temps que nos dirigeants arrêtent de nous mentir et de s’obstiner à nous faire avaler des couleuvres. Un cas est-il un malade? Les injections n’ont pas donné les résultats escomptés et les stocks sont là. Les effets secondaires aussi.

Dans les différentes campagnes, le slogan est tester/isoler/alerter, mais jamais, au grand jamais, soigner. Il n’est pas nécessaire qu’un laboratoire fasse des recherches urgentes pour nous proposer un produit miracle. Plusieurs personnalités scientifiques, que l’on qualifie de complotistes, ont pourtant donné des avis bien différents de ceux de la task force; des médecins ont prescrit des médicaments existants avec succès. Non, le 25 décembre, il n’y aura pas un nouveau sauveur pour nous tirer de la catastrophe imaginaire. Le futur président de la Confédération a martelé: nous ne sommes pas divisés, nous sommes unis. Souhaitons que la lumière de Noël inspire nos autorités pour qu’elles réunissent rapidement en session des scientifiques de tous horizons. Dans le doute et la contradiction de la science, un regard neuf permettrait de ne pas s’entêter à des actions inutiles et dangereuses et en particulier pour les enfants. Faudrait-il qu’il y ait toujours un gréviste de la faim devant le Palais fédéral pour faire bouger les choses? Au XXIe siècle, je ne le souhaite pas. Antoine Genilloud, Gumefens