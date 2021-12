Présente-moi ton fan-club, je te dirai quel skieur tu es

Noémie Kolly lance sa saison en Coupe du monde à Lake Louise.

La Rochoise pourra compter sur le soutien d’un fan-club. Zoom sur une pratique réservée aux stars du ski alpin.

Egalement soutenu, Alexis Monney évoque son début d’hiver.

QUENTIN DOUSSE

SKI ALPIN. Le fan-club est au ski ce qu’un groupe ultra est au football. Un soutien indéfectible réservé à l’élite. Marco Odermatt et Wendy Holdener comptent parmi les athlètes suisses suivis massivement sur le Cirque blanc. «Au niveau de l’ambiance mise à l’arrivée, il n’y a pas photo: les Valaisans sont clairement les plus solides!» estime Laurent Morel, responsable du site spécialisé skiactu.ch. A titre d’exemple, la communauté du géantiste Justin Murisier se constitue de 650 membres. Précieux dans les moments de joie et surtout de doute,…