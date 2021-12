MORLON

Primo Pecoraro a été subitement enlevé à l’affection des siens le 25 décembre, à l’âge de 81 ans. La cérémonie du dernier adieu aura lieu mercredi, en l’église Saint-Pierre-aux-Liens à Bulle.

Primo Pecoraro est né le 29 août 1940 à Savorgnano, dans le Frioul italien. Il fut le premier fils de Valentino et Lina, née Martinis, qui en eurent un second. Il ne suivit pas les traces de son père, vigneron, et choisit un apprentissage de maçon-plâtrier, qu’il effectua à Udine. Ville dont il a été toute sa vie un supporter de l’équipe de foot.

A la fin de sa formation, Primo partit travailler quelques mois en Allemagne avec ses cousins. A 19 ans, ce fut la Suisse et Neuchâtel, comme pour nombre de ses compatriotes. Arrivé à Bulle une année plus tard, pour œuvrer dans le bâtiment des Alpes,…