Privilégier l’usage séculaire

Sur divers journaux, revues hebdomadaires et autres supports numériques de diffusion, je lis de nombreux articles concernant l’écriture inclusive. Par exemple: «Merci à tous» devient «Merci à tous et à toutes» ou «Merci à tous·tes». Par le biais de cette nouvelle vogue, les féministes cherchent à prouver qu’elles valent bien les hommes, qu’elles sont aussi intelligentes qu’eux, que leur amabilité est supérieure, que sans elles l’humanité serait inexistante, voire insipide… Et elles ont raison! Qui a cueilli le fruit défendu, dessillant les yeux de toute l’humanité? Qui a décapité Holopherne? Qui porte nos enfants pendant neuf mois? Qui console le mâle dépité quand Gottéron perd? Oui, mesdames, que vous nous soyez supérieures, inférieures ou égales, nous les hommes vous aimons sans condition. Alors, où est le problème qui provoque cette vague de féminisme inclusif? Est-ce à cause de saint Paul, misogyne invétéré? Mais c’était il y a deux mille ans et depuis lors, malgré tout, des milliards d’enfants sont nés, dont la bonne moitié est de sexe féminin. Est-ce par une sorte de jalousie due à la musculature légèrement plus généreuse chez le mâle? A sa tuyauterie urinaire visible? A sa voix grave? Certes, non! saint Paul et la morphologie peuvent être mis hors de cause. L’actuel féminisme virulent vient d’ailleurs. Je subodore qu’il donne une occasion d’être à la mode et de pouvoir s’exprimer sans censure sur la voie publique. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas en corrigeant la langue française, en mettant des «e» aux substantifs masculins ou en les dotant d’un article féminin que nos sœurs, amantes, épouses et mères vont conquérir une reconnaissance qu’elles n’ont jamais perdue. Laissons la grammaire en dehors de nos conflits familiaux et, contrairement à la langue allemande qui possède le genre neutre, contentons-nous d’utiliser le masculin et le féminin selon l’usage séculaire. S’il n’y avait pas «amour, délice et orgue», que serait la langue française? Pierre Martignoni, Bulle