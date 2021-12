TRAIL/PRÉCISION

Contrairement au chrono reporté sur le site de la course et à la brève parue dans LaGruyère de mardi, Alexandre Bugnard a bien battu le record de Mathieu Clément au Fribourg by night trail (32 km). Le nouveau chrono de référence établi samedi passé: 2 h 23. «Je suis parti rapidement et, me sentant dans un bon jour et en avance sur le record, j’ai “poussé” jusqu’à l’arrivée. Je suis content d’avoir gagné pour ma première participation», réagit le lauréat veveysan. QD