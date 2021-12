Retour du masque dans les CO

ÉCOLES. A partir du cycle d’orientation (CO), tous les élèves et étudiants du canton doivent désormais porter le masque. L’ensemble des enseignants est invité à faire de même, y compris dans les petits niveaux. Cette nouvelle règle, annoncée ce week-end par la Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport (DICS), est immédiatement entrée en vigueur hier. Elle fait suite aux annonces du Conseil fédéral qui a durci son dispositif de lutte contre la pandémie de coronavirus. Cette mesure est valable jusqu’aux vacances de Noël. Sa prolongation sera ensuite examinée en fonction de l’évolution de la situation sanitaire, explique un communiqué.

La situation dans les écoles du secondaire supérieur et dans la filière professionnelle est bonne en raison d’un taux de vaccination…