Sang froid

FRANCE 3, JEUDI, À 21 H 05

A Kehoe, une station de ski du Colorado, Nels, un conducteur de chasseneige, est honoré pour bons et loyaux services. Sa vie est bouleversée quand son fils est retrouvé mort d’une overdose. Nels ne peut pas admettre que celui-ci se droguait. Il décide de mener l’enquête et apprend, de la bouche d’un certain Gip, que son fils côtoyait les membres d’un cartel dirigé par Viking. Assoiffé de vengeance, Nels élimine l’un après l’autre les associés du gangster, qui n’a pas l’intention de le laisser faire. Une guerre sans merci commence alors entre les deux hommes… ■