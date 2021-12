Sissi 2.0, l’Empire des sens

Mes chats, ma télé et moi

Incontournable du petit écran pendant les Fêtes de fin d’année, la saga Sissi qui a révélé Romi Schneider a été dépoussiérée (et déniaisée) par une version 2021 résolument sexy, à voir sur TF1.

DÉPOUSSIÉRAGE. A chaque vacances de Noël ça ne manque pas, il y a toujours au moins une chaîne pour diffuser la saga Sissi. Ah... Romi Schneider et sa très (très!) longue natte de cheveux, jeune duchesse encore enfant et bientôt impératrice d’Autriche. Sissi, Le père Noël est une ordure et Love actually (qui a remplacé La mélodie du bonheur) forment l’incontournable pendant hivernal aux films Angélique réservés aux soirées caniculaires de l’été.

Mais ça, c’était avant. Jeudi dernier (trois premiers épisodes) et ce jeudi (trois derniers épisodes), TF1 diffuse la version…