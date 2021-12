Toute la beauté, toute la folie

Une chanson, son histoire et les souvenirs qui lui sont liés: tel est l’objet de cette chronique, issue de «Je ne laisserai jamais dire que ce n’est pas la plus belle chanson du monde». Un blog décliné en deux livres..

NAPULE È. Comment dire cette villevolcan? Sa violence, sa folle tendresse, ses excès, sa beauté indécente, sa laideur sordide, la mer, le soleil, les ruelles sales et riantes? Et, tant qu’à faire, en profiter pour balayer tous ces clichés et fouiller en profondeur pour y chercher le cœur? Il faudrait un dictionnaire, une encyclopédie, des années à respirer ses rues poussiéreuses.

Il lui a suffi de trois minutes quarante-sept. Tout y est et bien plus, jusqu’à l’âme de cette ville à nulle autre pareille.

Déjà, il ne dit pas Napoli, mais Napule, pas piano piano, mais chianu…