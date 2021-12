Tribune libre

Pour un regard neuf

A propos des réponses apportées à la pandémie.

La votation de fin novembre a obtenu un résultat éloquent: six sur dix. C’est la démocratie. Je l’accepte. Cependant, il serait grand temps que nos dirigeants arrêtent de nous mentir et de s’obstiner à nous faire avaler des couleuvres. Un cas est-il un malade? Les injections n’ont pas donné les résultats escomptés et les stocks sont là. Les effets secondaires aussi.

Dans les différentes campagnes, le slogan est tester/isoler/ alerter, mais jamais, au grand jamais, soigner. Il n’est pas nécessaire qu’un laboratoire fasse des recherches urgentes pour nous proposer un produit miracle. Plusieurs personnalités scientifiques, que l’on qualifie de complotistes, ont pourtant donné des avis bien différents de ceux de la task…