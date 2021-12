Pas d’égard pour le Garden

A propos de la fermeture prochaine du Garden Centre, à La Tour-de-Trême.

J’ai lu avec beaucoup d’attention, grand respect et une profonde amitié la tribune libre signée par le gérant du Garden Centre et son équipe (LaGruyère le 11 décembre). A titre de client fidèle et ô combien de fois satisfait, comme tant d’autres d’ailleurs, je me sens le devoir et le besoin de dire mes sentiments.

Cette année, le canton de Fribourg et le district de la Gruyère ont renouvelé leurs autorités cantonales et préfectorales. Les candidats connaissaient la situation du grand Centre depuis un certain temps déjà, gabarits obligent, mais aucun d’entre eux n’a eu le courage d’en parler et de défendre ce merveilleux site, cher à énormément de personnes de la région et bien au-delà.

Dans…