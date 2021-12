Trois Sudistes privés de dessert

HOCKEY SUR GLACE. Les fêtes de Noël auraient dû se terminer en apothéose sur la glace pour Axel Simic, Vincent Despont et Margaux Favre. Le premier s’apprêtait à découvrir la Coupe Spengler cette semaine. Las pour l’attaquant gruérien, le tournoi amical grison a été annulé après la découverte de dix-sept cas de Covid au sein du HC Davos. Ce coup dur n’efface pas le début de saison réussi d’Axel Simic, auteur de 12 points (dont 8 buts) en 32 rencontres avec son nouveau club grison. Lequel a dû reporter ses trois prochains matches et reprendra le championnat au plus tôt le 14 janvier, sur la glace de Fribourg-Gottéron.

Maudite blessure

De son côté, le défenseur Vincent Despont a dû faire une croix sur le championnat du monde M20, qui a démarré contre la Russie dans la nuit de lundi à…